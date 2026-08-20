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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Η ρακή ... έστειλε 13χρονο στο νοσοκομείο - Μία σύλληψη

ρακή
clock 08:53 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο στην Κρήτη και παροχή α' βοηθειών από νοσοκομείο.

Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής ήταν ένας 13χρονος, ο οποίος διεκομίσθη με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος μαζί  με την οικογένειά του φιλοξενούνταν σε φιλικό σπίτι, σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8) ο ανήλικος κατανάλωσε το αλκοολούχο ποτό με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του 13χρονου.

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Ρακή Ανήλικος
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