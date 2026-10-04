Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή: Ένα μοναδικό μνημείο της UNESCO στην Κύπρο

Η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη της Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της Μεγαλονήσου. Το μοναστηριακό συγκρότημα, φωλιασμένο στην καταπράσινη κοιλάδα της Μαραθάσας στην οροσειρά του Τροόδους, είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ξεχωρίζει για τη μοναδική αρχιτεκτονική του δομή και τις ανεκτίμητης αξίας βυζαντινές τοιχογραφίες του.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής



Ο Όσιος Ιωάννης έζησε κατά τον 10ο αιώνα μ.Χ. και καταγόταν από το κυπριακό χωριό Λαμπαδού (ή Λαμπάδα). Γιος ιερέα, αποφάσισε από πολύ νεαρή ηλικία να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν αρνήθηκε να παντρευτεί τη γυναίκα που του είχαν προξενέψει, οι γονείς της κοπέλας τον τύφλωσαν με μάγια. Ο Ιωάννης υπέμεινε τη δοκιμασία με υποδειγματική πίστη και ασκήτεψε για τέσσερα χρόνια στην περιοχή της Μαραθάσας, όπου και απεβίωσε σε ηλικία μόλις 22 ετών.



Έγινε εξαιρετικά λαοφιλής ως θαυματουργός άγιος, ιδιαίτερα για τη θεραπεία παθήσεων των ματιών, και η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.

Image

Το Μοναστηριακό Συγκρότημα



Το στοιχείο που καθιστά τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή αρχιτεκτονικά μοναδική είναι ότι στεγάζει τρείς εκκλησίες κάτω από μια κοινή, τεράστια ξύλινη στέγη:

Image

1. Ο Ναός του Αγίου Ηρακλειδίου (11ος αιώνας): Είναι το αρχικό καθολικό της μονής, ένας σταυροειδής ναός με τρούλο που κοσμείται με εξαιρετικές τοιχογραφίες (13ου-16ου αι.) και διαθέτει το αρχαιότερο σωζόμενο ξύλινο εικονοστάσιο στην Κύπρο.



2. Το Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή (12ος αιώνας): Κτίστηκε ακριβώς δίπλα, πάνω από τον τάφο του Αγίου. Εκεί φυλάσσεται σε αργυρή λειψανοθήκη η Τιμία Κάρα του Οσίου.

Image

3. Το Λατινικό Παρεκκλήσιο (περ. 1500): Προστέθηκε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας/Ενετοκρατίας και περιλαμβάνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά ιταλοβυζαντινών τοιχογραφιών στο νησί, αποτυπώνοντας την αρμονική συνύπαρξη των δύο δογμάτων της εποχής.

Image

Σήμερα, η μονή δεν λειτουργεί πλέον με μοναχούς, αλλά ο χώρος είναι πλήρως επισκέψιμος, διαθέτοντας και ένα αξιόλογο βυζαντινικό μουσείο με εικόνες ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Ηράκλειο: Θρήνος για τον Νίκο και τον Κώστα, τα δύο νέα παιδιά που "έσβησαν" στην άσφαλτο

Κρήτη - κακοκαιρία: Μετρούν ζημιές σε όλο το νησί - Καταστροφές άνευ προηγουμένου