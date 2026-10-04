Ηράκλειο: Θρήνος για τον Νίκο και τον Κώστα, τα δύο νέα παιδιά που "έσβησαν" στην άσφαλτο

Σοκ και βαθύ πένθος προκαλούν δύο νέες τραγωδίες στην άσφαλτο, με θύματα δύο νέα παιδιά, που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο. Δύο θανατηφόρα τροχαία, με διαφορά μόλις λίγων ωρών, βυθίζουν στο πένθος δύο οικογένειες και σκορπούν θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Το πιο πρόσφατο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου (3/10) στην είσοδο του Αγίου Βλάση. Ο 32χρονος Κώστας Τ.έχασε, σύμφωνα με την Αστυνομία, τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο προσέκρουσε σε ανάχωμα και στη συνέχεια ανετράπη. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, όμως, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι, είχε σημειωθεί η πρώτη τραγωδία, αυτή τη φορά στην περιοχή της Χερσονήσου. Ο 16χρονος Νίκος Λ. έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα με συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Για τον χαμό του ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Γαύδου καθώς εκεί μεγάλωσε ο άτυχος 16χρονος:

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