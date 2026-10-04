Ηράκλειο: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, μέσα σε λίγες ώρες - Νεκρός νεαρός άνδρας

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Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Βλάσση στο Ηράκλειο.

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον 32χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και πυροσβέστες για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Το νέο δυστύχημα έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Χερσόνησο, ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου έχασε τη ζωή του, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα.

Ο 16χρονος άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου, με την τραγική είδηση να βυθίζει στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.

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