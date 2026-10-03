Τραγωδία στη Χερσόνησο: 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (03.10) στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 16χρονο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως τα τραύματα του 16χρονου ήταν θανάσιμα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Κρήτη για 3η ημέρα - Μεγάλες καταστροφές σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρα
Περιφέρεια Κρήτης: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σήμερα Σάββατο (3/10) μέχρι αύριο Κυριακή (4/10)