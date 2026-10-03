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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στη Χερσόνησο: 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

ασθενοφορο εκαβ
clock 17:10 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (03.10) στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 16χρονο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως τα τραύματα του 16χρονου ήταν θανάσιμα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.

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