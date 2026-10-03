Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Κρήτη για 3η ημέρα - Μεγάλες καταστροφές σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρα

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Δοκιμασία διαρκείας για την Κρήτη αποτέλεσε η χθεσινή νύχτα, καθώς το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας που άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα, όπως πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και μεγάλες ζημιές στους δρόμους, ενώ οι διασώστες χρειάστηκε να επέμβουν δεκάδες φορές για τον απεγκλωβισμό πολιτών.

Νέο, έκτακτο μήνυμα από το 112 εστάλη σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν προληπτικά σε υψηλότερα σημεία της περιοχής, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ορμητικά νερά σε περιοχές όπως το Πέραμα, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και η Αξός.

Ρέθυμνο: Μεγάλες καταστροφές στον Μυλοπόταμο - Δύσκολη η κατάσταση στα Ζωνιανά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στα Ζωνιανά και την Αξό Μυλοποτάμου, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν μέσα στους οικισμούς, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων καταστροφών.

Στα Ζωνιανά, η δημοτική αρχή έδωσε εντολή να διανοιχθεί τμήμα του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος για τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί στον οικισμό. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, επρόκειτο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, ώστε να προστατευθεί το χωριό.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, υπερχείλισε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με νέα ποσότητα νερού να κατευθύνεται προς τα Ζωνιανά και τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, ο δρόμος προς τα Λιβάδια παραμένει κλειστός, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο.

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Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση, τις ζημιές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η εικόνα σε Ζωνιανά και Αξό παραμένει δύσκολη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και ο κίνδυνος νέων πλημμυρικών φαινομένων παραμένει αυξημένος.

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Ιεράπετρα: Καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πλημμύρες και εγκλωβισμοί

Μια δύσκολη νύχτα έζησε η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, καθώς η ισχυρή κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

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Στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό, η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 23 ατόμων από σπίτια και οχήματα, μεταξύ των οποίων και τουρίστες. Ακόμα, η κακοκαιρία παρέσυρε και οχήματα εκ των οποίων μερικά κατέληξαν στη θάλασσα.

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Παράλληλα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης, ενώ η κυκλοφορία προς τον Μακρύ Γιαλό έχει διακοπεί σε τμήματα λόγω των ζημιών και των φερτών υλικών. Συνεργεία και μηχανήματα επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Καθυστερήσεις και δυσκολίες στις προσγειώσεις λόγω κακοκαιρίας Προβλήματα καταγράφονται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» λόγω της κακοκαιρίας, με καθυστερήσεις και δυσκολίες στις προσεγγίσεις αεροσκαφών. Πτήσεις από Μπολόνια, Βιέννη, Κολωνία και Λονδίνο κατάφεραν να προσγειωθούν, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν επανειλημμένες προσπάθειες λόγω των δυσμενών συνθηκών. Παράλληλα, περίπου 12-13 πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ η λειτουργία του «Νίκος Καζαντζάκης» συνεχίστηκε με σταδιακή αποκατάσταση των προσγειώσεων. Σαμαριά: 318 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ξυλόσκαλο – Εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι Σε ορμητικό χείμαρρο έχει μετατραπεί το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώνονται στα ορεινά των Χανίων. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο, στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού, καταγράφηκαν 318 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλο ύψος βροχόπτωσης, καθώς 1 χιλιοστό αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Την ίδια ώρα, οκτώ εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων δύο δασοφύλακες, παραμένουν από την Τετάρτη στον οικισμό της Σαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ασφαλείς και διαθέτουν τρόφιμα, ρεύμα, τηλέφωνο και ίντερνετ, ωστόσο δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κρήτη: Ο Δήμος Ιεράπετρας στο "μάτι" της κακοκαιρίας (εικόνες) Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αποβίβαση λέμβου στο Λέντα - Επιχείρηση διάσωσης στους Καλούς Λιμένες (εικόνες)