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Τι θα φάμε σήμερα; Τάκος με κιμά

τακος
clock 13:42 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

600 γρ. κιμά μοσχάρι/κοτόπουλο

3 κ.σ. καρύκευμα taco

1/2 φλ. τσαγιού νερό

Σκληρά κελύφη taco

200 γρ. τσένταρ, τριμμένο

Σάλτσα pico de gallo

Μαρούλι, ψιλοκομμένο



Εκτέλεση

Προθερμάνετε τον φούρνο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία των κελυφών taco.

Σε ένα τηγάνι σοτάρετε τον κιμά μέχρι να ψηθεί καλά.

Αφαιρέστε και στραγγίξτε το περιττό λίπος.

Προσθέστε στον κιμά το καρύκευμα taco και το νερό και ανακατέψτε καλά.

Αφήστε το μείγμα να μαγειρευτεί μέχρι η σάλτσα να δέσει και να αποκτήσει πιο παχύρρευστη υφή.

Ζεστάνετε τα κελύφη taco στον φούρνο, ακολουθώντας τον χρόνο και τις οδηγίες της συσκευασίας.

Μοιράστε τον ζεστό κιμά στα κελύφη και ολοκληρώστε με τριμμένο τσένταρ, ψιλοκομμένο μαρούλι και σάλτσα pico de gallo.

Σερβίρετε αμέσως.

Πηγή: newsbeast.gr

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