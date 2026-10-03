Τηλεφωνική απάτη εξελίχθηκε σε απαγωγή: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και έστειλαν όχημα

Από μια απόπειρα τηλεφωνικής απάτης με το πρόσχημα τροχαίου ξεκίνησε μια σοβαρή υπόθεση που κατέληξε, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στη μεταφορά μιας γυναίκας από περιοχή της Τρίπολης μέχρι την Αττική, με τους δράστες να λειτουργούν στην πράξη ως απαγωγείς. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Arcadia Portal, η γυναίκα, η οποία διαθέτει εξοχική κατοικία σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης, δέχθηκε αρχικά τηλεφώνημα από αγνώστους. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην άλλη άκρη της γραμμής επιχείρησαν να την εξαπατήσουν, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Η γυναίκα κατάλαβε ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης και τερμάτισε την τηλεφωνική επικοινωνία. Οι άγνωστοι, ωστόσο, φέρεται να επανήλθαν λίγο αργότερα με ένα διαφορετικό σχέδιο.

Παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και έστειλαν όχημα

Στη δεύτερη επικοινωνία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να συστήθηκαν ως αστυνομικοί, επιχειρώντας αυτή τη φορά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της γυναίκας. Της είπαν ότι επρόκειτο να στείλουν μισθωμένο όχημα για να την παραλάβει, ώστε να μεταβεί για κατάθεση και να συνδράμει, όπως της παρουσίασαν, στην έρευνα για το υποτιθέμενο τροχαίο και στον εντοπισμό εκείνων που εμπλέκονταν σε αυτό.

Η γυναίκα φέρεται να πείστηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα που έφτασε για να την παραλάβει. Ωστόσο, αντί να μεταφερθεί σε κάποια αστυνομική υπηρεσία, οδηγήθηκε μακριά από την Αρκαδία. Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Αττική, χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό προορισμό της. Η υπόθεση, που είχε αρχίσει ως τηλεφωνική απόπειρα εξαπάτησης, εξελίχθηκε έτσι σε περιστατικό απαγωγής.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που η γυναίκα μπήκε στο όχημα και κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την περιοχή της Τρίπολης μέχρι την Αττική.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η στιγμή κατά την οποία η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της και να του εξηγήσει όσα είχαν συμβεί. Εκείνος ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση της Αστυνομίας. Έπειτα από τις αναζητήσεις που ακολούθησαν, η γυναίκα εντοπίστηκε στην Αττική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λόγω της κατάστασής της δεν έχει ακόμη καταφέρει να δώσει ολοκληρωμένη κατάθεση στις Αρχές. Για τον λόγο αυτό, σημαντικά κομμάτια της υπόθεσης και κυρίως όσα συνέβησαν κατά τη μεταφορά της από την Αρκαδία στην Αττική εξακολουθούν να ερευνώνται.

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