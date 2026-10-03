Πτήση flydubai: Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της εταιρείας flydubai αποπειράθηκε να διαπράξει «τρομοκρατική επίθεση» την Τετάρτη στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της χώρας WAM.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ αλ Χαμάμι και είναι υπήκοος Ομάν. Οι αρχές των Εμιράτων δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλοτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, πρόσθεσε ο γενικός εισαγγελέας. Συνήθως ένα τσεκούρι βρίσκεται στο πιλοτήριο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες ανάγκες, όπως η συντριβή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχόν διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων, σημείωσε.

Οι δηλώσεις αυτές του γενικού εισαγγελέα των Εμιράτων, του Χάμαντ Σάιφ αλ Σάμσι, είναι οι πρώτες που εκδίδουν οι αρχές τις χώρας στις οποίες το περιστατικό στην πτήση της flydubai χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική επίθεση».

Από την πλευρά του εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας των Εμιράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σε θέση να κάνει άλλα σχόλια.

Την Τετάρτη επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης της flydubai ο οποίος είχε επιτεθεί στον κυβερνήτη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες – στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς-- και μέλη πληρώματος.

Ένας εφεδρικός πιλότος της flydubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης συνελήφθη.

Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος έχει δηλώσει στο Reuters ότι Ισραηλινοί ερευνητές θα πάρουν μέρος στην έρευνα που διεξάγεται από τα Εμιράτα για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη στη διάρκεια της πτήσης καθώς και τα κίνητρα και το υπόβαθρο του συγκυβερνήτη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Παρασκευή ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

Την Πέμπτη ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης —τον οποίο κατονόμασε ως υπήκοο του Ομάν— είχε υποστεί ριζοσπαστική ισλαμιστική κατήχηση και παρουσίαζε τάσεις αυτοκτονίας, αν και διευκρίνισε ότι δεν είχε ακόμη διαπιστωθεί το κίνητρο της πράξης του.

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