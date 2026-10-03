Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ο μπαμπάς ταΐζει τη μικρή Ξένια και «λιώνει»

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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνουν την απόλυτη ευτυχία από τότε που η μικρή Ξένια ήρθε στη ζωή.

Το ζευγάρι, που προσπαθεί να μοιράζεται ισάξια τις υποχρεώσεις φροντίδας του παιδιού, διανύει μια σημαντική φάση, αφού η μικρή έχει ξεκινήσει να δοκιμάζει τις πρώτες της στερεές τροφές

Σε ένα πρόσφατο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους, ο γνωστός επιχειρηματίας απαθανατίστηκε σε έναν άκρως πατρικό ρόλο, την ώρα που τάιζε με στοργή τη μικρή Ξένια τη φρουτόκρεμά της.

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