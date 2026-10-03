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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

To σπήλαιο στο Σάρχο «ξύπνησε» ξανά: Το νερό επέστρεψε στο εσωτερικό του μετά τις βροχές (βίντεο)

Σπήλαιο Σάρχος
clock 14:55 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Άνοιξε ξανά το σπήλαιο στο Σάρχο Ηρακλείου μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις, καθώς το νερό έφτασε στο εσωτερικό του.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρωθούν στην περιοχή, με μέρος τους να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς το εσωτερικό του σπηλαίου, το οποίο βρίσκεται δυτικά του Σάρχου.

Το φαινόμενο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι έντονες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το φυσικό τοπίο της περιοχής, επαναφέροντας εικόνες που είχαν να καταγραφούν εδώ και αρκετό διάστημα.

Το σπήλαιο Σάρχου ή Χώνος ή Νυχτεριδόσπηλιο

Το υπόγειο ποτάμι του Σάρχου ή Χώνος ή Νυχτεριδόσπηλιο βρίσκεται στα δυτικά του χωριού Σάρχος, σε υψόμετρο 276μ. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα σπήλαια της Κρήτης, το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους σπηλαιολόγους λόγω της πολυπλοκότητάς του και του μεγάλου μήκους του. Οι συνολικές διαδρομές στο σπήλαιο ξεπερνούν σε μήκος τα 1500μ, ενώ το βάθος του σπηλαίου αγγίζει τα 230μ.

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