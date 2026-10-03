Κρήτη: Καταρρακτώδης βροχή «χτυπά» το Ηράκλειο – Σε εξέλιξη η κακοκαιρία

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Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10) το Ηράκλειο, με μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν μετατρέψει σε αρκετά σημεία τους δρόμους σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου , Νίκο Συριγωνάκη, τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση μικρών κατολισθήσεων που έχουν καταγραφεί, αλλά και την απομάκρυνση φερτών υλικών σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

«Βρισκόμαστε σταθερά σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρατηρώντας τη στάθμη στα ρέματα και ποτάμια της Π.Ε Ηρακλείου» είπε ο κ. Συριγωνάκης, που κάλεσε για μία ακόμη φορά τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και πάντως να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, διότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο δήμο Βιάννου , σύμφωνα με το δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, έντονα προβλήματα και ζημιές καταγράφονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ αυτή την ώρα παρακολουθείται στενά η στάθμη του νερού στον Αναποδάρη ποταμό. Όπως τόνισε ο κ. Μπαριτάκης, εάν η στάθμη αυξηθεί περισσότερο θα ληφθεί απόφαση να κλείσει η γέφυρα στη Δέρματο.

Στον δήμο Μινώα Πεδιάδος η κατάσταση μοιάζει να ομαλοποιείται, αν και τη χθεσινή νύχτα οι βροχοπτώσεις ήταν ισχυρές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, στη διάρκεια της νύχτας έκλεισαν έξι επαρχιακοί δρόμοι οι οποίοι δόθηκαν στην κυκλοφορία το πρωί. «Τα προβλήματα στο δήμο μας εντοπίζονται κυρίως στο αγροτικό δίκτυο, στην κατάρρευση πρανών και τριών γεφυριών» τόνισε ο κ. Κεγκέρογλου, ενώ και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταστροφών αφορούν στην αγροτική οδοποιία. Τα συνεργεία πάντως, δεν σταματούν να επιχειρούν για την αποκατάσταση κατολισθήσεων που καταγράφονται στο σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έκανε λόγο για ζημιές σε οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, τοιχία αντιστήριξης αλλά και διάβρωσης ακτών. Μάλιστα, ο κ. Δοξαστάξης ανέφερε ότι συστήθηκε ήδη επιτροπή για την καταγραφή των ζημιών.

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων: Η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη

Α) σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί

προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

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