Δήμος Ηρακλείου: Σύσκεψη για την κακοκαιρία - Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής

Νέα σύσκεψη της επιτελικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί υπό τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, το πρωί του Σαββάτου 3/10, με αντικείμενο την λεπτομερή αποτίμηση της κατάστασης στον Δήμο και τον παραπέρα σχεδιασμό, σύμφωνα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την περιοχή του Δήμου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, το αρμόδιο πολιτικό προσωπικό, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων του Δήμου Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε αναλυτική επισκόπηση των δεδομένων από όλα τα μέτωπα, εξετάστηκε ο βαθμός ανταπόκρισης του μηχανισμού στις έως τώρα ανάγκες και επικαιροποιήθηκε ο σχεδιασμός για τη διατήρηση της ετοιμότητας των Υπηρεσιών.

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για τη διαρκή επαγρύπνηση και δράση, επισημαίνοντας ότι η προστασία των πολιτών και των υποδομών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα. Ο Δημοτικός μηχανισμός, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για όσο διαρκέσει η εξέλιξη των φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου θα συμμετέχει στη σύσκεψη που έχει θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας 5/10, στην Περιφέρεια Κρήτης υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, προκειμένου να υπάρξει αποτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, καθώς και σχεδιασμός των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός έχει ζητήσει από την Παρασκευή 2/10, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος, και ιδιαίτερα η Δημοτική Ενότητα Τεμένους και η 3η Δημοτική Κοινότητα του Ηρακλείου.

Στην πρωινή σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός, Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, Οικονομικών & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τάσος Τσατσάκης, Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης, ο Διοικητής του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου Γιώργος Μυρωδιάς, η Υποδιοικήτρια του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, Ιωάννα Μπαλατσού, ο Διοικητής του 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου Γιώργος Σταυρακάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, ο

Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, τα στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Μανώλης Κουκιαδάκης, Μαρία Μουντράκη, Κλειώ Σταυρουλάκη, η Προϊσταμένη της Δημοτικής Αστυνομίας Βούλα Πλατάκη, και τα στελέχη των Υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, Μανόλης Αρχαύλης, Δέσποινα Βαρσαμιδάκη, Πέπη Βαλύρη, Κοινωνικής Μέριμνας Αντώνης Πασπαλιάρης και Καθαριότητας Νεκτάριος Παπαδακάκης.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στις ιρλανδικές διαβάσεις και να εφαρμόζουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως επισημαίνονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις οποίες μπορούν να βρουν εδώ: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/kataigides.

Οι πολίτες σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου: 2813-409-000

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου: 2813-409-521 - 2813-409-502

Δημοτική Αστυνομία: 2813-409-500

Άλλα τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

· 112 Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης

· 199 Πυροσβεστική Υπηρεσία

· 100 Ελληνική Αστυνομία

· 108 Λιμενικό Σώμα

· 166 ΕΚΑΒ

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