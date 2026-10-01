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Το άγνωστο τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα λίγο πριν φύγει από τη ζωή

μαστροκωστα
clock 12:00 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, ηΓωγώ Μαστροκώστα είχε βρεθεί στην Ιερά Μονή του Οσίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής για να εκπληρώσει το προσωπικό τάμα

Η Γωγώ Μαστροκώστα επισκέφθηκε το κελί του Αγίου Πορφυρίου, όπου προσευχήθηκε και πήρε την ευλογία.

Ο πνευματικός της περιέγραψε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψή της.

«Ήθελε οπωσδήποτε να πάει. Κάνανε την προσευχή τους οι άνθρωποι με πολλά δάκρυα, με πολλή πίστη. Είναι συγκινητικό όταν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να μη φαίνονται ότι έχουν αυτή τη δυνατή πίστη. Να είσαστε σίγουροι ότι όταν φύγαμε από εκεί, φύγαμε πιο δυνατοί από τότε που πήγαμε», ανέφερε.

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Γωγώ Μαστροκώστα τάμα
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