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Η Έμα Χέμινγκ ανέβασε φωτογραφία του Μπρους Γουίλις

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clock 23:00 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, πόσταρε μία φωτογραφία του ηθοποιού να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και μία μπλούζα με παιδικές ζωγραφίες

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη μετωποκροταφική άνοια με την οποία ο οποίος διαγνώστηκε το 2023, η Έμα Χέμινγκ αποθέωσε τον αγαπημένο της.

«Δεν θα μπορούσα να αφήσω να περάσει η Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη FTD χωρίς να μιλήσω για τον Μπρους. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση μου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Μου έχει ανοίξει τόσες πολλές πόρτες σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσω να περνάω μέσα από αυτές. Ξέρω πόσο περήφανος θα ήταν αν γνώριζε ότι βοηθά οικογένειες που ζουν με τη FTD, άλλες μορφές άνοιας, καθώς και τους ανθρώπους που φροντίζουν τους ασθενείς, να αποκτήσουν φωνή και να ακουστούν. Σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει την κληρονομιά του. Είναι και θα είναι πάντα ένας γαμ@μένος θρύλος. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι σύζυγός του», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

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