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ΚΡΗΤΗ

Σε πλήρη επιφυλακή ο Δήμος Ηρακλείου ενόψει της κακοκαιρίας – Επί ποδός όλες οι υπηρεσίες

λοτζια
clock 20:19 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη επιφυλακή από την Παρασκευή 2/10 έως τη Δευτέρα 5/10, έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες και το σύνολο του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου με όλα τα μηχανήματα και οχήματα διαθέσιμα και τοποθετημένα σε κομβικά σημεία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Περιφερειακή ενότητα του Δήμου. 

Παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού επικαιροποιήθηκαν τα μέλη της Ομάδας Έργου Πολιτικής Προστασίας με τους συντονιστές και τους αναπληρωτές τους, για την την άμεση ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών καθώς και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων οποτεδήποτε απαιτηθεί. 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη εργασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, πολιτικού προσωπικού και στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία κήρυξης των πληγεισών περιοχών του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ανάλογη προγραμματισμένη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και αύριο Σάββατο 3/10, αλλά και στο μεσοδιάστημα, εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται επίσης στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στις Ιρλανδικές διαβάσεις και να εφαρμόζουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας, όπως επισημαίνονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις οποίες μπορούν να βρουν εδώ: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/kataigides

Οι πολίτες σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου: 2813-409-000

 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου: 2813-409-521 - 2813-409-502

 Δημοτική Αστυνομία: 2813-409-500

Άλλα τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

•    112 Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης

•    199 Πυροσβεστική Υπηρεσία

•    100 Ελληνική Αστυνομία

•    108 Λιμενικό Σώμα

•    166 ΕΚΑΒ

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Δημος Ηρακλειου
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