Δήμος Μαλεβιζίου: Προειδοποίηση για περιορισμό των μετακινήσεων σε Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Μαδέ και Παλαιόκαστρο

Έπειτα από το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την ένταση των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κρήτη, ο Δήμος Μαλεβιζίου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Μαδέ και του Παλαιοκάστρου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων, από απόψε έως και το μεσημέρι της Κυριακής.



Παράλληλα, κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών καλούνται να λάβουν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας, απομακρύνοντας αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά και να προκαλέσουν προβλήματα ή να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους και περιουσίες.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη στάθμευση των οχημάτων. Οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους από σημεία που ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένες απορροές υδάτων ή πλημμυρικά φαινόμενα και να επιλέγουν ασφαλή σημεία στάθμευσης.



Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση από σημεία όπου έχει συσσωρευτεί νερό ή παρατηρείται έντονη ροή υδάτων, καθώς και η προσέγγιση ρεμάτων, χειμάρρων και άλλων σημείων που ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνα.



Ο Δήμος Μαλεβιζίου και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και έχοντας θέσει σε επιφυλακή τον απαιτούμενο μηχανισμό.

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