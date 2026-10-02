ΠΑΡ.02 Οκτ 2026 20:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: Προειδοποίηση για περιορισμό των μετακινήσεων σε Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Μαδέ και Παλαιόκαστρο

κακοκαιρια ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
clock 19:50 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Έπειτα από το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την ένταση των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κρήτη, ο Δήμος Μαλεβιζίου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Μαδέ και του Παλαιοκάστρου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων, από απόψε έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών καλούνται να λάβουν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας, απομακρύνοντας αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά και να προκαλέσουν προβλήματα ή να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους και περιουσίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη στάθμευση των οχημάτων. Οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους από σημεία που ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένες απορροές υδάτων ή πλημμυρικά φαινόμενα και να επιλέγουν ασφαλή σημεία στάθμευσης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση από σημεία όπου έχει συσσωρευτεί νερό ή παρατηρείται έντονη ροή υδάτων, καθώς και η προσέγγιση ρεμάτων, χειμάρρων και άλλων σημείων που ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνα.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και έχοντας θέσει σε επιφυλακή τον απαιτούμενο μηχανισμό.

Φωτογραφία αρχείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμος Μαλεβιζίου έντονα καιρικά φαινόμενα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis