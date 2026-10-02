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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δύο 25χρονοι έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου - Ο ένας διασωληνωμένος

νοσοκομείο
clock 17:28 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10) στα Χανιά, όταν δύο 25χρονοι Σλοβένοι φέρεται να έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30, με κατοίκους της περιοχής να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, έχοντας υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο. Ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, εξετάζεται η διακομιδή του πρώτου τραυματία στο ΠΑΓΝΗ, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

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