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Γιάννης Τσαπάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου

ΤΣΑΠΑΚΗΣ
clock 19:41 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Τσαπάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

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γιάννης τσαπάκης αντιδήμαρχος υπηρεσίας
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