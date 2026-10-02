Παναγιώταρου: "Θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύντροφό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα"

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αποκάλυψε πώς θα ήθελε να είναι ο ιδανικός άνδρας γι’ αυτήν.

«Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω κάνει παιδιά.

Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου, να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί», εξομολογήθηκε

«Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας οικονομικής κατάστασης, νομίζω ότι τελευταία βλέπω περισσότερη προσέγγιση. Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι, ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου, μην είναι πιο κάτω από μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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