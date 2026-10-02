Γιατί απαγορεύτηκε ο απόπλους του «Blue Star Patmos» από τη Ρόδο – Τι συνέβη

Απαγορεύθηκε ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Patmos» στο λιμάνι της Ρόδου, μετά από εμπλοκή αντικειμένου στη δεξιά προπέλα του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου από τη Σύμη προς τη Ρόδο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά της Ρόδου, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του νησιού. Παρά το πρόβλημα, το «Blue Star Patmos» κατάφερε να καταπλεύσει αυτοδύναμα, χωρίς εξωτερική συνδρομή, στο λιμάνι της Ρόδου.

Στη συνέχεια, ιδιώτης δύτης ανέλαβε τον έλεγχο της δεξιάς προπέλας, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στο πλοίο επέβαιναν 352 επιβάτες και 88 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε επίσης 78 Ι.Χ., 28 φορτηγά και 17 δίκυκλα.

Λόγω του τεχνικού προβλήματος, η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα σημερινά δρομολόγια του πλοίου. Ειδικότερα, δεν θα εκτελεστεί η αναχώρηση από τη Ρόδο στις 09:45 για Καστελόριζο, ούτε το δρομολόγιο από Καστελόριζο στις 13:40, με προορισμούς Ρόδο, Σύμη, Τήλο, Νίσυρο, Κω, Κάλυμνο, Λειψούς και Πειραιά.

Στην ανακοίνωσή της, η Attica Group αναφέρει ότι θα ενημερώσει σχετικά το επιβατικό κοινό. Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ ο απόπλους του έχει απαγορευτεί μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και την αποκατάσταση του προβλήματος.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια - Χτυπήθηκε από κεραυνό

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Άνεμοι έως 9 μποφόρ, προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια