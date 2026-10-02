Μπλόκο στο ναζιστικό περιεχόμενο: Κατάσχεση 33.000 μουσικών αρχείων σε πέντε χώρες

CD, δίσκοι βινυλίου και κασέτες: περίπου 33.000 ηχογραφήσεις κατασχέθηκαν από τη γερμανική αστυνομία, σε μια εκτεταμένη επιχείρηση με στόχο τη διακίνηση νεοναζιστικής μουσικής. Πίσω από τις κυκλοφορίες αυτές, οι αρχές ερευνούν την ύπαρξη οργανωμένου δικτύου που φέρεται να μετέτρεπε τη μουσική σε μέσο διάδοσης μίσους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με έρευνες στη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις ύποπτοι, ηλικίας 55, 52, 48 και 43 ετών, οι οποίοι ερευνώνται για συμμετοχή σε ακροδεξιά εγκληματική οργάνωση. Ένας από αυτούς θεωρείται ύποπτος και για ηγετικό ρόλο.

Χιλιάδες ηχογραφήσεις και περιουσιακά στοιχεία 2 εκατ. ευρώ



Περισσότερες από 20.000 ηχογραφήσεις βρέθηκαν στις κατοικίες των τεσσάρων βασικών υπόπτων.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης περίπου 130 ψηφιακές συσκευές και μέσα αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων σκληρούς δίσκους, κινητά τηλέφωνα και USB, καθώς και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 11.000 ευρώ σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή των τεσσάρων.

Το περιεχόμενο που ερευνάται διαδίδει, κατά την περιγραφή των εισαγγελέων, «εθνικοσοσιαλιστική, αντισημιτική, ρατσιστική και απάνθρωπη ιδεολογία».







Μια οργανωμένη συνεργασία με αφετηρία τουλάχιστον το 2020



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι τέσσερις είχαν συγκροτήσει σταθερή ομάδα το αργότερο έως το 2020, με καταμερισμό εργασιών για την παραγωγή και την πώληση ηχογραφήσεων που υποκινούν το μίσος.

Η έρευνα επεκτείνεται σε οκτώ ακόμη υπόπτους, για αδικήματα υποκίνησης μίσους που συνδέονται με το συγκεκριμένο υλικό. Παράλληλα, ερευνήθηκαν χώροι δέκα προσώπων που συνδέονται στενά με τους υπόπτους, αλλά για τα οποία οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν υποψίες τέλεσης αδικήματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 390 αστυνομικοί, ενώ σε ορισμένες εφόδους στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκε και ειδική αστυνομική μονάδα.

Οι έρευνες έφτασαν μέχρι τις μονάδες παραγωγής



Το διεθνές σκέλος της υπόθεσης αφορά και εγκαταστάσεις στις οποίες φέρεται να κατασκευάστηκαν τα CD και οι δίσκοι.







Έγιναν έρευνες σε εργοστάσια στην Εσθονία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχία. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν γνώριζαν τη φύση του μουσικού περιεχομένου που παρήγαγαν.

Τον διασυνοριακό συντονισμό υποστήριξε η Eurojust, η ευρωπαϊκή υπηρεσία δικαστικής συνεργασίας. Αντικείμενο της έρευνας είναι η φερόμενη οργανωμένη παραγωγή, πώληση και διάδοση μουσικού υλικού που προωθεί εξτρεμιστική και ρατσιστική ιδεολογία.

Χωρίς συλλήψεις, με την έρευνα ανοιχτή



Παρά την έκταση της επιχείρησης, δεν έγιναν συλλήψεις. Οι αρχές εξήγησαν ότι σκοπός των ερευνών ήταν η συλλογή στοιχείων και η αποσαφήνιση των υφιστάμενων υποψιών.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των υπόπτων, η ονομασία της φερόμενης οργάνωσης ή συγκεκριμένες δισκογραφικές εταιρείες, συγκροτήματα και τίτλοι τραγουδιών. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και για όλους τους υπόπτους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

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