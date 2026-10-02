Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις προξενικές υπηρεσίες στη Βραζιλία ενόψει των εκλογών – Επικαλούνται λόγους ασφαλείας

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία των προξενικών υπηρεσιών στην πρεσβεία και τα προξενεία τους στη Βραζιλία, ενόψει των προεδρικών εκλογών της χώρας, επικαλούμενες αδιευκρίνιστους λόγους ασφαλείας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα ζητήματα ασφαλείας ούτε τα συνέδεσε με τις εκλογές της Κυριακής. Το αμερικανικό ΥΠΕΞ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

«Οι προξενικές υπηρεσίες στην πρεσβεία και τα προξενεία των ΗΠΑ στη Βραζιλία θα ανασταλούν από την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια», υπογράμμιζε η χθεσινή ανακοίνωση. «Αμερικανοί πολίτες που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να μην προσέρχονται στην πρεσβεία, τα προξενεία ή άλλες διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ».

Δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με το πότε θα επανέλθει η λειτουργία των προξενικών υπηρεσιών.

Οι Βραζιλιάνοι ψηφίσουν για την εκλογή προέδρου την Κυριακή, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει αν το μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής θα ακολουθήσει τη συντηρητική στροφή που έχουν πάρει πολλές χώρες της περιοχής ή αν θα συνεχίσει στη δική του πορεία.

Ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει προειδοποιήσει για ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων νέων δασμών από την πλευρά της Ουάσινγκτον. Η βίαιη εγκληματικότητα κυριαρχεί επίσης στις ανησυχίες των ψηφοφόρων, όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, ωθώντας τους υποψηφίους να δεσμευτούν για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας.

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