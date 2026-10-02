Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67: Νέα «πράσινη» παράσταση και 3/3 στη EuroLeague

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έγινε η τρίτη ομάδα που κόλλησε στον αμυντικό... βάλτο του Telekom Center Athens και ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στο ευρωπαϊκό αήττητο στο «σπίτι» του. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν και τους Ισραηλινούς και με το τελικό 90-67 έγραψαν το «τρία στα τρία» στην εφετινή Euroleague, που κρατά το «τριφύλλι» στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο 0-3 υποχώρησαν οι παίκτες του Όντεντ Κάτας που συνεχίζουν να ψάχνουν την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη.

Η σεμιναρική άμυνα και η διάρκεια της επέτρεψαν στους «πράσινους» να ελέγξουν το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, να εξασφαλίσουν στο 19΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (41-21 στο 19΄) και να μην... αγχωθούν μέχρι το φινάλε.

Ακόμη και με τις γνωστές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μουστάφα Φαλ, Ιάσωνα Βαρβαρίτη, αλλά και αυτή του Νίκου Ρογκαβόπουλου που προέκυψε (υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα πριν το ματς, έκανε ένεση, αλλά δεν αγωνίστηκε) το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν πτοήθηκε σε κανένα σημείο και έφτασε χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση. Οι ενοχλήσεις τους Ρογκαβόπουλου μάλιστα έφεραν την πρόωρη επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αγωνιστική δράση, με τον Αμερικανό φόργουορντ να πατάει παρκέ στο 6΄ και να τελειώνει τον αγώνα με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17 πόντους (3/5 τρίποντα),ενώ από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ διασώθηκε ο Ρομάν Σόρκιν με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67

Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει προσηλωμένος αμυντικά και να αξιοποιεί όλους τους αιφνιδιασμούς, το τοπίο ξεδιάλυνε με το... καλησπέρα. Οι «πράσινοι» έκλεισαν κάθε διάδρομο προς το καλάθι τους και στο πεντάλεπτο ξέφυγαν με νταμπλ σκορ (12-6), πριν απαντήσουν με επιμέρους σκορ 9-2 για το +13 στο 7΄ (21-8). Με τη Μακάμπι να ψάχνει... μάταια το μακρινό σουτ (0/4 τρίποντα), οι Ισραηλινοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο -15 (25-10). Στα αξιοσημείωτα του δεκαλέπτου η επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις στην αγωνιστική δράση στο 6΄.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε τη διάρκειά του στο κομμάτι της παραγωγικότητας, αλλά αμυντικά συνέχισε να δημιουργεί... εφιάλτες στη Μακάμπι. Με 0/10 τρίποντα οι Ισραηλινοί μέχρι το ημίχρονο, εννέα λάθη και μόλις 5 ασίστ, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καμία ελπίδα στην ανατροπή και μοιραία είδαν την ψαλίδα της διαφοράς να ανοίγει μέχρι το -20 στο 19΄ (41-21) και το -19 (43-24) του ημιχρόνου. Οι Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε οδήγησαν την «πράσινη» επίθεση σημειώνοντας από 8 πόντους, ενώ 6 με 5 ριμπάουντ ήταν η προσφορά του Μήτογλου.

Με το «τριφύλλι» να συνεχίζει δίχως να... χαρίζεται στην άμυνα και αυξάνοντας κατακόρυφα τη δημιουργία του, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 22΄ στο μη αναστρέψιμο +25 (49-24) και το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Με τα τρίποντα, μάλιστα, να πέφτουν... βροχή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +28 (71-43) στο 32΄ και πλέον το μόνο κίνητρο του μέχρι το φινάλε ήταν να χαρίσει απολαυστικά highlgths στους «πράσινους» φιλάθλους. Για την... ιστορία, η μέγιστη τιμή της διαφοράς ήταν το +30΄ (77-47) στο 34΄.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Μπαένα, Σελίκ



Οι συνθέσεις:



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1), Φρανσίσκο 11 (1), Μωραΐτης 3 (1), Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις 13 (3), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 7 (1), Λεσόρ 7, Γιαμπουσέλε 17 (3), Μπόνγκα 10 (2), Μήτογλου 8, Μαντζούκας 11 (3).



ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Λούντμπεργκ 6 (1), Χορντ 2, Κλαρκ 7 (1), Έμπο, Μπέικοντ 6, Σόρκιν 13 (1), Μπρισέτ 8 (1), Ρέιμαν 3, Ουάλας 9 (1), Λιφ 7 (1), Μαντάρ 4, Κόλσον 2.





* Στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού και της κοινής δράσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με το ΥΓΕΙΑ, η ομάδα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κονκάρδες της δράσης. Οι «πράσινοι»προσέφεραν αντίστοιχες κονκάρδες στους αθλητές της αντίπαλης ομάδας ως αναμνηστικό πριν από την έναρξη του αγώνα, μαζί με τα γνωστά πινάκια.

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