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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

China Open: Εξαιρετική η Σάκκαρη νίκησε εύκολα την Χάντερ και πέρασε στις «32»

Σακκαρη
clock 10:06 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Εξαιρετική η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη  (Νο 33 στον κόσμο) στο China Open,  αφού  ξεπέρασε το εμπόδιο της  32χρονης Αυστραλής Στορμ Χάντερ (Νο 17), επικρατώντας με 6-2, 6-2 σε 73 λεπτά και εξασφαλίζοντας  την πρόκριση για τη φάση των «32».

 Στο εναρκτήριο σετ, η Σάκκαρη πέτυχε τρία breaks, τα δύο συνεχόμενα, και έφτασε με άνεση στο 6-2 μέσα σε 38 λεπτά, ενώ με άλλα τρία breaks, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έκλεισε» αι το δεύτερο σετ με το ίδιο σκορ σε 35 λεπτά. 

 Στη φάση των «32», η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα.

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Μαρία Σάκκαρη Κινα
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