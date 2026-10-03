Κρήτη - κακοκαιρία: Δείτε που ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το νησί

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι :







Α. Στην περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί –Σέμπρωνα Δήμου Πλατανιά

Β. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας :



• 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά)



• 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς)



Επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών







Γ .Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκατασταθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά

Δ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία :







• Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου

• Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου



• Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων



• Έχει διακοπεί η είσοδος-έξοδος Επαρχιακού δρόμου Αρχανών-Σύλαμου κατά μηκος του φαραγγιού της Σύλαμου



• Η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Χερσονήσου-Καστελίου έχει αποκατασταθεί

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσει, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.



Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα



Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας

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