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ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε κολώνες φωτισμού (βίντεο)

κόρινθος τροχαίο
clock 07:32 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής (2/10), στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν από την είσοδο της Κορίνθου, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.

Σύμφωνα με korinthostv.gr, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, πριν ακινητοποιηθεί έπειτα από νέα πρόσκρουση σε τέταρτη κολώνα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων από το όχημα.

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρουν σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται στο πλαίσιο προανάκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

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