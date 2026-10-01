Σε κρίση το σκωτσέζικο ουίσκι - Κατακόρυφη πτώση της ζήτησης

Στα αποστακτήρια ουίσκι στη Σκωτία, τίποτα δεν θυμίζει την συνηθισμένη ήρεμη εικόνα, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε αναβρασμό, λόγω της αύξησης της προσφοράς και της μείωσης της κατανάλωσης.

Μετά από μια 15ετή περίοδο άνθησης που επιταχύνθηκε από την πανδημία της Covid-19, η ζήτηση για σκωτσέζικο ουίσκι έχει καταρρεύσει σε όλο τον κόσμο. Τα αποστακτήρια έχουν αναστείλει την παραγωγή σε ολόκληρη τη Σκωτία για να αποφύγουν την αύξηση της υπερπροσφοράς, γνωστή ως «whisky loch», όρος αντίστοιχος του «wine lake».

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι η Diageo επενδύει σε αποθήκες σε ένα χωριό της Σκωτίας, με την πολυεθνική εταιρεία ποτών να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης σχεδόν 3 εκατομμυρίων βαρελιών σκωτσέζικου ουίσκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Diageo παράγει περίπου μία στις τρεις φιάλες σκωτσέζικου ουίσκι παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών εμπορικών σημάτων όπως το Johnnie Walker.

Image

Πλέον, φημολογείται ότι δεκάδες από τα 156 ενεργά αποστακτήρια της Σκωτίας είναι προς πώληση.

Τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στο Cameronbridge, το μεγαλύτερο αποστακτήριο της Diageo ξεκίνησαν απεργιακές κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στα σχέδια της εταιρείας να προχωρήσει σε περικοπές εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της στη Σκωτία.

Την περασμένη εβδομάδα, το αποστακτήριο GlenWyvis στα Χάιλαντς ανακοίνωσε ότι θα διορίσει διαχειριστές λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής πίεσης στην αγορά του ουίσκι.

Κάποιοι από τους λόγους της κρίσης του κλάδου είναι ότι, όσοι αγόρασαν ουίσκι κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνειδητοποίησαν ότι πιθανότατα είχαν αρκετό στο σπίτι για δύο ή τρία χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, πολλοί επιλέγουν να πίνουν λιγότερο, ενώ τα αλκοολούχα ποτά έγιναν πολύ ακριβά κατά τη διάρκεια των ετών που η αγορά βρισκόταν σε άνθηση.

Οι διακυμάνσεις στην αγορά εξαγωγών του σκωτσέζικου ουίσκι, αξίας 6,25 δισ. ευρώ, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολες να αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με το νόμο, το ποτό πρέπει να ωριμάζει για τουλάχιστον τρία χρόνια σε δρύινο βαρέλι, ενώ τα ουίσκι υψηλής ποιότητας παλαιώνουν σε βαρέλια για έως και 40 χρόνια. Αυτές οι μακρές περίοδοι ωρίμανσης μπορούν να δυσχεράνουν τον προγραμματισμό της παραγωγής.

Λαβωμένο από τους δασμούς

Παρά την απόφαση του Donald Trump να καταργήσει τους δασμούς στις εξαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι προς τις ΗΠΑ μετά την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά και της βασίλισσας της Αγγλίας στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, ο κλάδος είχε ήδη υποστεί σημαντικό πλήγμα. Οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025 οδήγησαν σε πτώση κατά 15% των εξαγωγών σκωτσέζικου ουίσκι προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ένωση Σκωτσέζικου Ουίσκι.

Η ζήτηση στη Γαλλία – που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγορά σε όγκο – έχει μειωθεί, ενώ η αγορά στην Κίνα δεν απογειώθηκε ποτέ, όπως αναμενόταν.

Ωστόσο, οι πιο αισιόδοξοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν τα πρώτα σημάδια μιας δειλής ανάκαμψης, με τον κλάδο να επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς την Ινδία έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση, χωρίς όμως να έχουν αντισταθμίσει ακόμη τις μειώσεις που παρατηρούνται αλλού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσία: Στο τραπέζι η μερική άρση της απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ - Οι προϋποθέσεις

Νέο ρεκόρ κατέρριψε η μέση τιμή του diesel στην ΕΕ, αναφέρει ανάλυση του AFP

Η ΕE επιβεβαιώνει τα αιτήματα από Ελλάδα και Ιταλία: Έως 0,6% του ΑΕΠ η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια