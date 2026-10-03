Αυστραλία: ΙΧ έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιουκάσλ, δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση (βίντεο)

Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάσλ στην Αυστραλία, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.
Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.
I’ve cropped this - but this is the moment before the catastrophe happened.
Bloke is out of control https://t.co/awOEnc855n pic.twitter.com/axy1rJGmbx
Screen grabbed from Snapchat https://t.co/awOEnc855n pic.twitter.com/4bpYi341Sv
— Matt Vandenberg (@M1D3V) October 3, 2026
— Matt Vandenberg (@M1D3V) October 3, 2026
Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.
Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
«Εδώ ο χρόνος σταμάτησε»: Το χωριό της Πελοποννήσου που μοιάζει ξεχασμένο από το 1900
Μητέρα πυροβόλησε την 4χρονη κόρη της, γιατί ο πρώην σύζυγος κέρδισε την επιμέλεια