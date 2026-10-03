Διπλό μπλόκο στον Σάντσεθ για το στεγαστικό – Οργή και νέες διαδηλώσεις (βίντεο)

Μέσα στη Βουλή, δύο διαδοχικές καταψηφίσεις. Έξω, εκατοντάδες διαδηλωτές να φωνάζουν «Ντροπή!» και να καλούν σε γενική απεργία. Η προσπάθεια του Πέδρο Σάντσεθ να περάσει έκτακτα μέτρα για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία προσέκρουσε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την ώρα που η πίεση στους δρόμους μεγαλώνει.

Οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν και τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, οι οποίες περιλάμβαναν προστασία ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις και αυτόματη ανανέωση συμβάσεων ενοικίασης. Η έκκληση του πρωθυπουργού, λίγα λεπτά πριν από την ψηφοφορία, να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.

Cientos de socialistas se dirigen a la Puerta del Sol desde el Congreso. #EleccionesYa https://t.co/Fji7hQf8Cp — España Actual (@esp_act_news) October 3, 2026









Η πρώτη δέσμη μέτρων απορρίφθηκε με 178 ψήφους κατά και 172 υπέρ, χωρίς αποχές. Στη δεύτερη, η οποία περιλάμβανε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων που λήγουν, η διαφορά διευρύνθηκε: 184 βουλευτές ψήφισαν κατά και 166 υπέρ.

Tο Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το καταλανικό Junts αντιτάχθηκαν στα μέτρα. Στη δεύτερη ψηφοφορία καταψήφισαν επίσης το Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Καναρίων Νήσων, που είχαν στηρίξει την πρώτη πράξη.

Το Junts, του οποίου η στάση ήταν καθοριστική, υποστήριξε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιδείνωναν τελικά τις συνθήκες στην αγορά κατοικίας.

▶️ España vive una jornada de protesta por la crisis de viviendas desatada tras el desalojo de una adulta mayor por el aumento de renta. Cientos de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. 📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @michelleliliana https://t.co/5I3IAjKZ7L — Telediario CdMx (@telediario) October 3, 2026









Η 87χρονη που έδωσε πρόσωπο στη στεγαστική κρίση



Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται η ιστορία της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ. Η 87χρονη εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, όταν η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε απαίτησε ενοίκιο που δεν μπορούσε να πληρώσει.

Η έξωσή της τον Σεπτέμβριο έδωσε νέα ένταση στις κινητοποιήσεις και έγινε σημείο αναφοράς για τις ενώσεις ενοικιαστών, που πίεζαν για την έγκριση των δύο νομοθετικών πράξεων.

Η περίπτωση της Αμπασκάλ αναφερόταν ακόμη και στο προοίμιο του πρώτου διατάγματος. Εκεί, η κυβέρνηση την παρουσίαζε ως παράδειγμα των κενών προστασίας που, κατά την ίδια, επέβαλλαν άμεση νομοθετική παρέμβαση.

Τα μέτρα κατά των εξώσεων και των «κεφαλαίων-γυπών»



Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις επιχειρούσαν να περιορίσουν τις εξώσεις ευάλωτων ενοικιαστών και να δώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με τη λήξη του μισθωτηρίου τους.

Στο στόχαστρο των ρυθμίσεων βρίσκονταν και τα λεγόμενα «κεφάλαια-γύπες»: επενδυτικά κεφάλαια που αγοράζουν ακίνητα σε χαμηλές τιμές και επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

Για τους συνδέσμους ενοικιαστών που ζητούσαν την υπερψήφιση, το διακύβευμα ήταν συγκεκριμένο: να αποτραπούν νέες περιπτώσεις ανθρώπων που χάνουν το σπίτι τους ύστερα από δεκαετίες διαμονής.

Οι διαδηλωτές προαναγγέλλουν συνέχεια στους δρόμους



Η απόρριψη των μέτρων δεν εκτόνωσε την ένταση. Σύμφωνα με το Reuters, διαδηλωτές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ισπανία και την κατασκήνωση διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη. Έξω από το Κοινοβούλιο ακούστηκε και το σύνθημα «Τα κέρδη σας, η δυστυχία μας».

Για την κυβέρνηση Σάντσεθ, η διπλή ήττα αναδεικνύει τη δυσκολία εξασφάλισης κοινοβουλευτικής στήριξης σε ένα ζήτημα με έντονο κοινωνικό βάρος. Για τους ενοικιαστές που περίμεναν τις ρυθμίσεις, το ερώτημα παραμένει πιο άμεσο: ποια προστασία θα έχουν όταν λήξει το συμβόλαιό τους ή το επόμενο ενοίκιο ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.

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