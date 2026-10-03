Κρήτη - κακοκαιρία: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου και στην Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά . Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης -σε σχετική ανακοίνωση - υπήρξε υπενθύμιση στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

«Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, που καταλήγει: « Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας».

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