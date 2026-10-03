Κρήτη: Το τρίτο κύμα της κακοκαιρίας "χτυπά" σήμερα το νησί

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Το τρίτο κύμα κακοκαιρίας χτυπά σήμερα την Κρήτη. Το νησί μετρά έναν νεκρό στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο νομό Ρεθύμνου, και τεράστιες καταστροφές κυρίως τον ορεινό Μυλοπόταμο, αλλά και στο Οροπέδιο Λασιθίου, στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου και στο Ηράκλειο, σε Μαλάδες, Φοινικιά, Προφήτη Ηλία.

Οι Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για αυξημένη προσοχή, καθώς το έδαφος είναι πλέον απόλυτα κορεσμένο, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για νέες πλημμύρες, κυρίως στο Μυλοπόταμο και το Οροπέδιο Λασιθίου.

Προβλήματα κατεγράφησαν στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" και πτήσεις με προορισμό το Ηράκλειο προσγειώθηκαν σε Χανιά ή Αθήνα.

Επίσης λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν εκτελέστηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά προς Κρήτη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου, στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου και στην Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Σε ότι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά . Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης -σε σχετική ανακοίνωση - υπήρξε υπενθύμιση στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

«Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, που καταλήγει: « Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας».

Η πρόγνωση για σήμερα

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στην Κρήτη. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά, θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού.

Η εξασθένηση των φαινομένων θα αρχίσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι - βορειοανατολικοί, 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε βίντεο με την εξέλιξη του καιρού

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