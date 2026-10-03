Χριστούγεννα: Κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για το καλάθι «Γιορτές για όλους»

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Στο τραπέζι της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή φαίνεται πως βρίσκεται η δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου καλαθιού για το εορταστικό τραπέζι, με αφορμή το νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

Πρόκειται για τη νέα πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους» για την οποία έχουν ήδη γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτή. Μένει να φανεί εάν θα ανταποκριθούν θετικά ως προς αυτό.

Επίσης επισημαίνεται πως, ο στόχος είναι να μειωθούν έως και 25% οι τιμές των κωδικών που αφορούν:

τα τσουρέκια,



τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες,



τα τυριά,



το γάλα,



το βούτυρο,



τις βασιλόπιτες,



το ρύζι-ζυμαρικά,



τα άλευρα,



τα κρασιά



και τα αναψυκτικά.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως από τον κανόνα της μείωσης του 25% θα εξαιρεθούν γαλοπούλα, μοσχάρι, αρνί, χοιρινό αλλά οι τιμές τους θα πρέπει να πέσουν τουλάχιστον από 5% και άνω.

Εάν πάρει σάρκα και οστά παραπάνω πρωτοβουλία, τότε αυτή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί για το διάστημα 19 – 31 Δεκεμβρίου 2026.

πηγή: enikos.gr

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