Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αποβίβαση λέμβου στο Λέντα - Επιχείρηση διάσωσης στους Καλούς Λιμένες (εικόνες)

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Δύο καραβιές μεταναστών έφτασαν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες.

Η πρώτη αφορά σε λέμβο με 45 άτομα οι οποίοι αποβιβάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην παραλία του Λέντα του Δήμου Γόρτυνας. Πρόκειται για νεαρά άτομα στην πλειοψηφία τους Σουδανοί, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Διαsosτε τη Μεσαρά.

Ολοι θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

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Εντωμεταξύ, λέμβος με άλλα 45 άτομα, εντοπίστηκε σήμερα, 26 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Ολοι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, ενώ και αυτοί θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

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