ΣΑΒ.03 Οκτ 2026 10:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αποβίβαση λέμβου στο Λέντα - Επιχείρηση διάσωσης στους Καλούς Λιμένες (εικόνες)

λέντας μετανάστες
clock 09:30 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δύο καραβιές μεταναστών έφτασαν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες. 

Η πρώτη αφορά σε λέμβο με 45 άτομα οι οποίοι αποβιβάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην παραλία του Λέντα του Δήμου Γόρτυνας. Πρόκειται για νεαρά άτομα στην πλειοψηφία τους Σουδανοί, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Διαsosτε τη Μεσαρά.

Ολοι θα μεταφερθούν με λεωφορεία στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

λέντας μετανάστες
λέντας μετανάστες

Εντωμεταξύ, λέμβος με άλλα 45 άτομα, εντοπίστηκε σήμερα, 26 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Ολοι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, ενώ και αυτοί θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ο Δήμος Ιεράπετρας στο "μάτι" της κακοκαιρίας (εικόνες)

Κρήτη: Το τρίτο κύμα της κακοκαιρίας "χτυπά" σήμερα το νησί



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες Καλοί λιμένες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis