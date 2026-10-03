Κρήτη: Ο Δήμος Ιεράπετρας στο "μάτι" της κακοκαιρίας (εικόνες)

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Στην περιοχή της Ιεράπετρας καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου, τρίτη ημέρα του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Στα Φέρμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική απεγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα αυτοκίνητά τους ανάμεσά τους και ένα βαν που μετέφερε τουρίστες, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων αλλά και των φερτών υλικών που μετέφερε ένας ορμητικός χείμαρρος.

Η Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

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(φωτο Nikos Koynoupas)

Από Ιεράπετρα προς Μακρύ Γιαλό η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εφικτή μέχρι τα Φέρμα ενώ για την κατεύθυνση από Μακρύ Γιαλό προς Ιεράπετρα η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εφικτή μόνο μέχρι τον Κουτσουρά.

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(φωτο Nikos Kounoypas)

Επιχειρούν μηχανήματα και προσωπικό για τον καθαρισμό των δρόμων.

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Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ο δρόμος στα Φέρμα υπέστη καθίζηση και έχει κοπεί στα δύο, με φερτά υλικά, τεράστιες πέτρες και μπάζα.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Κουτσουρά, Αγία Φωτιά, Αχλιά, και Μακρύ Γυαλό.

«Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, που πρόσθεσε ότι μεταξύ άλλων χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο.

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«Παρακαλούμε τους πολίτες, να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί το φαινόμενο» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή των Φλαμουριανών, του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο.

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