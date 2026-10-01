Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της αδερφής του Μαρίας

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Ένα μαύρο φόντο και ένα τραγούδι ήταν η πρώτη δημόσια ανάρτηση που έκανε η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μετά τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα, επέλεξε το «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη, χωρίς να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της με κάποιο δικό της μήνυμα.

Η επιλογή του τραγουδιού παραπέμπει σε αποχωρισμό και αναχώρηση, με τους στίχους να περιγράφουν μια καρδιά που ανοίγει πανιά και ξεκινά για έναν άγνωστο προορισμό.

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