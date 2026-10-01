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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση της αδερφής του Μαρίας

μα
clock 10:00 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα μαύρο φόντο και ένα τραγούδι ήταν η πρώτη δημόσια ανάρτηση που έκανε η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μετά τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα, επέλεξε το «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη, χωρίς να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της με κάποιο δικό της μήνυμα.

Η επιλογή του τραγουδιού παραπέμπει σε αποχωρισμό και αναχώρηση, με τους στίχους να περιγράφουν μια καρδιά που ανοίγει πανιά και ξεκινά για έναν άγνωστο προορισμό. 

A post shared by Maria Mazonaki (@mazomaria)

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Γιώργος Μαζωνάκης αδελφή
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