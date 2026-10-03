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ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων

πλοια δεμενα απαγορευτικό απόπλου
clock 10:19 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλουαπό τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα συνιστάται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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