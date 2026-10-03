Greek Basketball League: Με υψηλές προσδοκίες αρχίζει η πιο αμφίρροπη σεζόν των τελευταίων ετών

Η Greek Basketball League (GBL), αρχίζει (3/10) διεκδικώντας τον τίτλο του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος της τελευταίας... εικοσαετίας. Και πως να μην είναι αφού κατά πρώτον στη φετινή GBL μετέχουν οι δύο εκ των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων της Euroleague τις τρεις τελευταίες χρονιές (2026 Πρωτάθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, 2024 Πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός και αμφότεροι στο φάιναλ φορ του Βερολίνου το 2025 στο Άμπου Ντάμπι), η φιναλίστ του Basketball Champions League την περασμένη σεζόν ΑΕΚ το 2026 και ο 2ος του EuropeCup για το 2025 και το 2026 ΠΑΟΚ; Τα δύο νέα «πρόσωπα» στην Greek Basketball League αυτή τη σεζόν είναι η Δόξα Λευκάδας και BIKOΣ Ιωαννίνων.



Με τον πρωταθλητή Ελλάδας 2026, Ολυμπιακό, να παίρνει θέση στο τζάμπολ έχοντας κατακτήσει και τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ιστορία του στη Euroleague μέσα στην Αθήνα και το Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), τον τεχνικό των πέντε ευρωπαϊκών τίτλων με τον Παναθηναϊκό, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στους «πράσινους», τον ΠΑΟΚ, με νέο ιδιοκτήτη τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, να δίνει τα «κλειδιά» στον Ιταλό τεχνικό Αντρέα Τρινκιέρι και ν΄ αποκτά παίκτες Euroleague όπως οι Νικ Καλάθης και Τσεντί Οσμάν ανάμεσα σε άλλους και τον Άρη να αναθέτει την τεχνική ηγεσία στον «ζωντανό θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, έχοντας στο ρόστερ και τους Θανάση Αντετοκούνμπο. Η ΑΕΚ διατηρεί στην τεχνική ηγεσία τον Ντράγκαν Σάκοτα και πρόσθεσε τον Γάλλο διεθνή γκαρντ Τομά Ερτέλ στο έμψυχο δυναμικό της.



Σε επίπεδο ποιότητας παικτών, αρκεί ν' αναλογιστεί κανείς πως μία χρονιά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα από την εθνική ανδρών, η Greek Basketball League μπορεί να «καυχιέται» πως διαθέτει τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες στην Ευρώπη. Πέρα από τους διεθνείς Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου, Ντίνο Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Κατσίβελη, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, στην GBL αγωνίζονται παίκτες όπως ο MVP της Euroleague τη σεζόν 2025-26 Σάσα Βεζένκοφ και ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague τη σεζόν 2024-25 στο Άμπου Ντάμπι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Κέντρικ Ναν, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Ζαν Μοντέρο, ο Γάλλος διεθνής ΝΒΑερ με τρία ασημένια μετάλλια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2020), του Παρισιού (2024) και στο Ευρωμπάσκετ του 2022 Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον Γερμανό διεθνή Παγκόσμιο Πρωταθλητή (2023) και Πρωταθλητή Ευρωπης (205) με τα «πάντσερ» Ιζάκ Μπονγκά, ο «ασημένιος» στο Ευρωμπάσκετ 2025 με την εθνική Τουρκίας Τσεντί Οσμάν, ο Ισπανός διεθνής Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, o διεθνής με τη Σερβία Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Τάισον Ουόρντ, ο Λιθουανός διεθνής Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο Τζέριαν Γκραντ, o Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Ταϊρίκ Τζόουμς, ο Ντόντα Χολ, ο Ματίας Λεσόρ, ο Μουσταφά Φαλ, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο Μπρανκού Μπαντιό και ο Τομά Ερτέλ.



Η Stoiximan Greek Basketball League για τη σεζόν 2026-27, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του 7ου Super Cup από τον Ολυμπιακό για 5η διαδοχική χρονιά, δημιουργεί λοιπόν υψηλές προσδοκίες και για άλλους για πολλούς λόγους! Πέρα από τον Πρωταθλητή Ελλάδας 2025 Ολυμπιακό και τον Πρωταθλητή Ελλάδας 2024 Παναθηναϊκό, αυτό το καλοκαίρι έγιναν επενδύσεις και σε άλλες ελληνικές ομάδες, με αποτέλεσμα να έχουν βελτιώσει τα ρόστερ τους ουσιαστικά και οι δεκατέσσερις συμμετέχουσες. Η εμπλοκή του νέου ιδιοκτήτη στην ΚΑΕ Άρης, του Ασιάτη επενδυτή Ρίτσαρντ Χσιάο έχει ανεβάσει πολλά επίπεδα σε ποιότητα το ρόστερ. Ο Τέλης Μυστακίδης έβαλε βαθιά το χέρι δημιουργώντας ένα αξιόμαχο σύνολο στον φετινό ΠΑΟΚ.



Ήδη, την τελευταία τετραετία αυξήθηκε ο αριθμός των εισιτηρίων στα γήπεδα της GBL, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η τηλεθέαση. Από φέτος πάντως, τους αγώνες της GBL δεν θα δείχνει η δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ), αλλά ο ΣΚΑΪ. Το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ εξασφάλισε τα δικαιώματα της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με ένα ποσό που ανέρχεται στα 25.000.000 ευρώ. Ωστόσο, ο Όμιλος θέλει να δέσει γι’ ακόμη περισσότερα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, και κατέθεσε μυθική πρόταση ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ για τρία ακόμη χρόνια και 50 εκατομμύρια ευρώ για πέντε χρόνια.



Η αυλαία της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League «πέφτει» το διήμερο 17-18 Απριλίου, μετά από 26 αγωνιστικές.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΚΗ



Στο πλαίσιο της πρεμιέρας της GBL, o Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Oλυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο την Κυριακή(4/10) στις 17:30. Την ίδια ημέρα, στις 13:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο ΒΙΚΟ Ιωαννίνων, στο άδειο -λόγω τιμωρίας- Telekom Center.

Στα ματς του Σαββάτου (3/10), η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Μαρούσι στις 16:00, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης αγωνίζονται εκτός έδρας, με Μύκονο και Καρδίτσα, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση Μύκονος-ΠΑΟΚ αρχίζει στις 15:00, ενώ το παιχνίδι Καρδίτσα-Αρης έχει προγραμματιστεί για τις 17:30.

Στις 16:00, ο Κολοσσός υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας στη Ρόδο, σε μία «μάχη» ανάμεσα στις δύο από τις τρεις συνολικά νησιωτικές ομάδες της GBL. Τέλος, στις 17:00, ο Προμηθέας περιμένει στην Πάτρα το Περιστέρι.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Greek Basketball League/Α1 Ανδρών, για τη σεζόν 2026-27, έχει ως εξής:

GREEK BASKETBALL LEAGUE

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3-4/10/2026)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Οκτωβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ



«Χανιώτης» 15:00 Μύκονος-ΠΑΟΚ



Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός Ρόδου-Δόξα Λευκάδας



SUNEL Arena 16:00 ΑΕΚ-Μαρούσι



«Τόφαλος» 17:00 Προμηθέας Πατρών-Περιστέρι



Μπουρούσης 17:30 Καρδίτσα - Άρης

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ



TCA 13:00 Παναθηναϊκός-Βίκος Ιωαννίνων



Ιβανώφειο 17:30 Ηρακλής-Ολυμπιακός

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