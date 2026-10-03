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ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους - Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ μετά τον εντοπισμό drone

ΝΑΤΟϊκά μαχητικά
clock 10:53 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε και μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής απογειώθηκαν εσπευσμένα σήμερα, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου drone από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας.

Οι αρχές της Λιθουανίας συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εάν χρειαστεί, πρόσθεσε.

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