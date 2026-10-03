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ΚΡΗΤΗ

Γάζι: Χειροπέδες σε 29χρονο - Τι βρέθηκε στο σπίτι του (εικόνα)

χειροπέδες
clock 11:33 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, χθες (02.10.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε 29χρονος ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και αφού ακινητοποιήθηκε ακολούθησε έλεγχος  στον ίδιο  και έρευνα σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί.    

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

•    770 γραμμάρια κάνναβης

•    Ζυγαριά ακριβείας

•    Χρηματικό ποσό 190 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα 

•    Κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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