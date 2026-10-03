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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - κακοκαιρία: Σε ποια περιοχή έπεσαν 318 χιλιοστά νερού! - Δείτε χάρτη με τα "ρεκόρ"

βροχή
clock 11:09 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής 2/10 και Σαββάτου 3/10, με αρκετά μέρη στα Χανιά να είναι εκείνα που δέχθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του το meteo, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται και την Παρασκευή 02/10 έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 03/10 στην Κρήτη, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω Χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 mm. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

meteo χάρτης

Παραπάνω ο χάρτης αθροιστικού ύψους βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής του διημέρου Παρασκευής 02/10 έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 03/10/2026 μέχρι τις 10:20 στο νησί της Κρήτης, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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