Καρχαρίας κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο: Γιατί ξύπνησε σκοτεινές μνήμες (βίντεο)

Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι στη Surf City του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένας μικρός καρχαρίας βρέθηκε να κινείται στα νερά που είχαν κατακλύσει κατοικημένο δρόμο, μετά την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και σύντομα έγινε viral στα social media.

«Είναι ένας μικρός καρχαρίας; Θεέ μου», ακούγεται να λέει ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες. Ωστόσο, το ζώο δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πιθανότατα πρόκειται για dusky smooth-hound ή smooth dogfish, ένα είδος σκυλόψαρου που μπορεί να φτάσει περίπου το 1,2 μέτρο. Τα χαμηλά και πεπλατυσμένα δόντια του είναι προσαρμοσμένα κυρίως στη σύνθλιψη κελυφών καρκινοειδών.

Οι πλημμύρες τον έφεραν στη στεριά

Η παρουσία του καρχαρία συνδέεται με τον ισχυρό nor’easter που έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για εξωτροπικό κυκλώνα του δυτικού Βόρειου Ατλαντικού, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και παράκτιες πλημμύρες.

Η εισβολή θαλασσινού νερού σε χαμηλές παράκτιες περιοχές μπορεί να παρασύρει και θαλάσσια ζώα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Long Beach Island, που αποτελεί στενό νησί-φράγμα. Η κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου 2026 ήταν ασυνήθιστα ισχυρή για τόσο νωρίς στη σεζόν. Περίπου 200.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, περισσότερες από 550 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ ένας 56χρονος στο Νιου Τζέρσεϊ έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Ο μικρός καρχαρίας δεν αποτέλεσε τελικά κίνδυνο, όμως η παρουσία του ξύπνησε μνήμες από μια πολύ πιο σκοτεινή περίοδο στην ιστορία της πολιτείας.

Οι «δώδεκα ημέρες τρόμου» του 1916

Από την 1η έως τις 12 Ιουλίου 1916, πέντε επιθέσεις καρχαριών σημειώθηκαν στις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ, με τέσσερις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία. Τα περιστατικά προκάλεσαν πανικό, καθώς οι επιθέσεις σε εύκρατα νερά θεωρούνταν τότε εξαιρετικά ασυνήθιστες, ενώ η τουριστική κίνηση στα παραθαλάσσια θέρετρα μειώθηκε. Μάλιστα, ο 11χρονος Λέστερ Στίλγουελ τραυματίστηκε θανάσιμα από καρχαρία ενώ κολυμπούσε σε ρυάκι περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα. Τα γεγονότα έμειναν στην ιστορία ως οι «δώδεκα ημέρες τρόμου», χωρίς να έχει αποδειχθεί οριστικά ότι όλες οι επιθέσεις προκλήθηκαν από το ίδιο ζώο.

Η υπόθεση πέρασε στην αμερικανική κουλτούρα και συνδέθηκε αργότερα με την ιστορία των «Σαγονιών του Καρχαρία». Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι αποτέλεσε την άμεση έμπνευση για το μυθιστόρημα του Πίτερ Μπέντσλεϊ ή την κινηματογραφική του μεταφορά.

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