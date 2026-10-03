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ΚΡΗΤΗ

Τον αναζητούσαν στη Γερμανία... τον συνέλαβαν στα Χανιά

περιπολικό
clock 12:28 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη χθες (02.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, 35χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα ο 35χρονος συνελήφθη, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του Εθνικό ένταλμα Σύλληψης Γερμανικών Αρχών, με το οποίο προβλέπεται μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών, για τα αδικήματα της εμπορίας ουσιών ντόπινγκ, παράνομη κατοχή ουσιών ντόπινγκ, ηθική αυτουργία σε πλαστογράφηση εγγράφων και απάτη.

Συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

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