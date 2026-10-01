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Παπαχαραλάμπους για Μουρατίδη: "Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση στη σχέση μας"

μουρατίδης
clock 13:00 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα Άργά  και η ίδια σχολίασε όσα κατά καιρούς γράφονται για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Αυτά που διαβάζω εγώ είναι άσχετα. Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση, να περνάμε, άσχετο είναι. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μια κρίση σήμερα, αλλά να έχουν γράψει κάτι τρεις μήνες πριν. Δηλαδή συνήθως είναι άσχετο. Τα διαζύγια σήμερα τα ζητάνε οι γυναίκες. Στο παρελθόν δεν τα ζητούσαν, αλλά σήμερα νομίζω τα ζητάνε οι γυναίκες, γιατί πια από μια ηλικία και μετά λες “ωραία και τι έχω να χάσω”; Οι γυναίκες είναι πια πιο οικονομικά ανεξάρτητες. Κάποτε δεν μπορούσαν. Αλλά νομίζω ότι η κρίση αφορά και στους δύο. Δεν μπορώ να περνάω εγώ κρίση και εσύ να είσαι μέσα στην ευτυχία», ανέφερε αρχικά 

«Η βαρεμάρα δεν ξέρω αν είναι κρίση. Είναι και φυσική κάποια στιγμή. Κρίση στο ζευγάρι είναι όταν αισθάνεσαι ότι “δεν ξέρω τι κάνω εδώ”, “δεν ξέρω ποιος είμαι εδώ”. Αυτό νομίζω ότι είναι κρίση. Έχει να κάνει και με προσωπικά πράγματα του καθενός φαντάζομαι. Δηλαδή επειδή μεγαλώνουμε μέσα στις σχέσεις, σε αυτό το μεγάλωμα είναι που σε βρίσκει και η σχέση, δηλαδή πού βρίσκει ο ένας τον άλλον. Εκεί νομίζω ότι είναι και μια κρίση, ότι συναντιόμαστε στη δεκαετία, συναντιόμαστε ξανά; Είναι ένα θέμα. Πιστεύω δουλεύονται οι σχέσεις μέχει ένα σημείο».

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