Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους στο Νιούκαστλ – Τουλάχιστον 9 τραυματίες

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Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάστλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.

— One News Australia (@OneNewsAu) October 3, 2026

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.

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