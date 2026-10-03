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Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο στην Κόρινθο: Νεκρός ένας 26χρονος και 5 τραυματίες (βίντεο)

Τροχαίο Κόρινθος
clock 13:47 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τραγωδία κατέληξε το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 στην Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, αφού ένας από τους 6 τραυματίες, κατέληξε στο νοσοκομείο σε ηλικία 26 ετών.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr για το τροχαίο στην Κόρινθο, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.

Τροχαίο Κόρινθος 2

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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