Θέρμανση: Τα επόμενα βήματα για εκπτώσεις και επιδοτήσεις

Η οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των βενζινοπωλών είναι επί του παρόντος οι δύο παρεμβάσεις που αναμένονται στην αγορά καυσίμων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά η διάθεση του ντίζελ θέρμανσης στην αγορά.

Στόχος - όπως έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης - είναι η τιμή του πετρελαίου να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ, που είναι η τιμή στην οποία έκλεισε το καύσιμο τον Απρίλιο, στη λήξη της προηγούμενης περιόδου θέρμανσης.

Η τιμή χωρίς επιδότηση με τα πρόσφατα δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας δολαρίου / ευρώ διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ, συνεπώς το ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες μέχρι την έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Επιδότηση στην οποία αναμένεται να συνδράμουν και τα διυλιστήρια, τα οποία ήδη εφαρμόζουν εκπτώσεις ύψους 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, (στο οποίο η συνολική έκπτωση μαζί με την επιδότηση ύψους 15 λεπτών από το κράτος φθάνει στα 20 λεπτά). Ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών το επόμενο διάστημα, ένα από τα "σενάρια" που εξετάζεται είναι η μεταφορά της επιδότησης από την αμόλυβδη στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια κέρδους, υπενθυμίζεται ότι: στις 11 Μαρτίου με το ξέσπασμα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο επιβλήθηκε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας ίσο με 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και την απλή αμόλυβδη ενώ για τα πρατήρια καυσίμων το αντίστοιχο περιθώριο ήταν 12 λεπτά ανά λίτρο. Το πλαφόν αυτό καταργήθηκε την 1η Ιουλίου και τώρα εξετάζεται η επαναφορά του.

Τα στοιχεία του παρατηρητηρίου καυσίμων δείχνουν ότι η άρση του πλαφόν οδήγησε σε οριακή αύξηση της τάξης των 2 λεπτών ανά λίτρο. Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης, το πλαφόν στα περιθώρια ίσχυε ήδη από το 2021 μέχρι το 2025, διάστημα στο οποίο τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως και οι μισθοί αυξήθηκαν σημαντικά, πιέζοντας αντίστοιχα τα περιθώρια.

Πέρα από τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων, αναμένεται και η οριστικοποίηση της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης το οποίο θα καταβληθεί με τα ίδια εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια αλλά με υψηλότερους συντελεστές.

Τέλος, για την ηλεκτρική ενέργεια η σεζόν ξεκινά μεν με αυξημένα "πράσινα" τιμολόγια αλλά και με δυνατότητα των καταναλωτών να ενταχθούν σε σταθερά ("μπλε") προγράμματα με χαμηλότερες τιμές για όλο το επόμενο δωδεκάμηνο.

Για τον Οκτώβριο τα "πράσινα" τιμολόγια που ανακοινώθηκαν κυμαίνονται από 14,76 έως 33,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ τα σταθερά "μπλε" ξεκινούν από 11,5 και κλιμακώνονται έως 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

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