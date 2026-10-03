Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από Πειραιά και Ραφήνα

Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν εξασθένηση.

Από το λιμάνι του Πειραιά, μετά τις 16:00 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Ήδη η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά τη λήξη του απαγορευτικού απόπλου τις απογευματινές ώρες, το σημερινό δρομολόγιο του «Διονύσιος Σολωμός» από Πειραιά προς Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο και Θήρα θα εκτελεστεί με νέα ώρα αναχώρησης στις 17:45, αντί της αρχικά προγραμματισμένης 14:45.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, το «Θεολόγος Π.» αναμένεται να αναχωρήσει στις 17:30, ενώ προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο εάν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλούνται πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

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