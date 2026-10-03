Κρήτη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Οροπέδιο Λασιθίου - Βούλιαξαν 18.000 στρέμματα καλλιεργειών

Μεγάλες καταστροφές έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να παραμένει πλημμυρισμένος και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη.

Ο Δήμος τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή. Οι εικόνες από το Οροπέδιο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με δρόμους και αγροτικές εκτάσεις να έχουν καλυφθεί από νερά και φερτά υλικά. Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, ζητώντας άμεση καταγραφή των ζημιών και στήριξη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο Τζερμιάδο καταγράφηκαν περισσότερα από 420 χιλιοστά βροχής, ενώ περίπου 18.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν υποστεί ζημιές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες.

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Παράλληλα, η κυκλοφορία στον κάμπο παραμένει απαγορευμένη για λόγους ασφαλείας, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στο μεταξύ, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, όπου διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές, δρόμους και καλλιέργειες. Η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Κρήτη, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή και την Περιφέρεια να βρίσκεται σε Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

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