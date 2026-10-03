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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιώργος Σαμπάνης: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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clock 17:00 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Γιώργος Σαμπάνης έδωσε μία μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.

Από τη συναυλία δεν θα μπορούσε να λείπει μια ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών και συγκινεί.

«Στα 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά… Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί…», ανέφερε 

@destinyslottygirl Γιώργος Σαμπάνης, Κατράκειο Νίκαιας, 03/10/2026, της Υρώς Τρανού #sabanis #f #katrakeio #live ♬ πρωτότυπος ήχος - DestinyStarGirl

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