Γιώργος Σαμπάνης: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τον Γιώργο Μαζωνάκη

O Γιώργος Σαμπάνης έδωσε μία μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.

Από τη συναυλία δεν θα μπορούσε να λείπει μια ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών και συγκινεί.

«Στα 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά… Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί…», ανέφερε

Διαβάστε επίσης

Άννα Φλωρινιώτη: "Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου"

Το άγνωστο τάμα της Γωγώς Μαστροκώστα λίγο πριν φύγει από τη ζωή